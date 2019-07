Agentes de segurança envolvidos em vários crimes em Luanda

Quarenta e nove seguranças, pertencentes a empresas privadas, foram detidos, em Luanda, pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) por envolvimento em vários crimes, no exercício das suas actividades.

De acordo com a Angop, os homens, cujos os nomes das empresas a que pertenciam não foram revelados, foram detidos, nas últimas duas semanas, por cumplicidade e autoria de vários crimes.

Segundo fonte do SIC, os homens são acusados de cumplicidade por facilitarem a prática de crimes no espaço onde asseguravam, e, de autoria, os seguranças que forneceram as armas aos delinquentes a troco de dinheiro.

Nos próximo dias, segundo a fonte, os cidadãos serão encaminhados para as instâncias judiciais para o devido julgamento.