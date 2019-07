Von der Leyen ganha apoio liberal para o cargo executivo da UE

Reuters | Foo Yun Chee

A norte-americana Ursula von der Leyen se aproximou na terça-feira para se tornar a primeira mulher a assumir a presidência europeia depois que sua visão de uma Europa mais verde, justa e baseada em regras conquistou parlamentares liberais.

Assegurar seu apoio e os dos socialistas, além do apoio dos conservadores, garantiria sua legitimidade e a ajudaria a lidar com questões polémicas, como mudança climática, comércio e manutenção de normas democráticas no bloco de 28 países.

Se os legisladores do Parlamento Europeu rejeitarem Von der Leyen, será um duro golpe para o bloco, cercado por desafios que vão do comércio ao Brexit e à erosão das normas democráticas.