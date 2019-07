Um ano de Ronaldo muda a Juventus. Clube dispara nas vendas e na net

Se em termos de campeonato a Juventus juntou ao sétimo título consecutivo o quase inevitável oitavo, nem tudo ficou na mesma com a chegada de Cristiano Ronaldo a Turim.

Pelo contrário. A “Vecchia Signora” faturou como nunca, chamou mais adeptos aos jogos e ganhou novo fôlego nas redes sociais.

Dezasseis de julho de 2018. Completa-se hoje um ano, desde que CR7 foi apresentado como jogador da Juventus. A sensacional transferência, aos 33 anos, do craque do Real Madrid para o colosso italiano, a rondar os 117 milhões de euros, depressa começou a render à Juve. Uma influência que se sentiu desde os primeiros dias: além de questões publicitárias e de marketing, o clube viu todas as redes sociais oficiais ganharem novos seguidores. Só no Instagram, o número quase triplicou, subindo de 10 para os atuais 28,9 milhões.

Segundo o JN, nos primeiros dois meses após a chegada de CR7, a Juve já tinha vendido mais camisolas do que em toda a época anterior. Até ao dia da apresentação oficial já tinham sido faturadas 600 mil camisolas. Na Internet, as vendas chegaram a bloquear o site, tal o tráfego, com a entrega de encomendas a demorar semanas a concretizar-se…