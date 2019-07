Turquia admite a possibilidade de abandonar OTAN

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, assegurou que o seu país está preparado para deixar a OTAN, durante uma reunião com o deputado russo Vladimir Zhirinovsky.

“Eu me encontrei duas vezes com o presidente da Turquia, Recep Erdogan, e ele me disse pessoalmente que a Turquia estava disposta a se retirar da OTAN”, escreveu Zhirinovsky.

Segundo a Sputnik, a Turquia pretende aderir à União Europeia, mas não é aceite mesmo cumprindo todas as condições, afirmou o deputado.

“A Turquia foi um dos primeiros países a ser recebido pela OTAN, pois o seu território era adequado para acções contra a Rússia”, disse Zhirinovsky, líder do Partido Liberal Democrata (LDPR).

Os turcos ingressaram na OTAN em 1952 e são candidatos ao ingresso na União Europeia desde 1999.