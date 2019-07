PR preside reunião da Comissão Interministerial para a Reforma do Estado

O Presidente da República, João Lourenço, dirigiu esta terça-feira, 16, os trabalhos da II Reunião da Comissão Interministerial para a Reforma do Estado.

De acordo com a página do Facebook da Presidência da República, o encontro debateu um leque variado de temas, como a reforma do exercício da Inspecção e Fiscalização das Actividades Económicas e Controlo da Qualidade dos Produtos, a reforma do Procedimento de Ingresso de Quadros na Administração Pública e um memorando sobre a reforma do sistema de Acreditação de Diplomas do Ensino Superior.

