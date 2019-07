Novas acusações de crimes sexuais: Ordenada detenção de R. Kelly sem ser declarado culpado

Um juiz federal ordenou que o cantor de R&B, R. Kelly, seja detido sem fiança em Chicago na terça-feira, depois que o artista se declarou inocente em relação a novas acusações de crimes sexuais.

De acordo com o Chicago Tribune, citado pela Sputnik, as acusações federais dizem respeito a alegações de que Kelly pagou centenas de milhares de dólares numa tentativa de adquirir “vídeos de sexo de criança” e que teria pressionado testemunhas a alterar os seus testemunhos antes do final do seu caso pornográfico anterior, no início dos anos 2000.

Kelly supostamente não falou, excepto para dizer que ele entendia o novo conjunto de acusações.

O veredicto veio momentos após os promotores federais descreverem o cantor como “um perigo extremo para a comunidade, especialmente para meninas menores” durante uma audiência.

“Esse risco de obstrução é real. Este risco está em curso. Este risco é aumentado pela fama e pelo poder do réu, ”afirmou o Advogado Assistente Angel Krull ao juiz Harry Leinenweber, antes de afirmar que Kelly “tem uma capacidade única de influenciar e intimidar testemunhas e vítimas, e isso continua até hoje”.

O desenvolvimento mais recente vem dias depois que Kelly foi atingido por duas novas acusações que poderiam colocar o músico atrás das grades pelo resto da sua vida. No total, ele enfrenta 18 acusações de supostos crimes contra 10 pessoas.

No início deste ano, Kelly ficou sob os holofotes depois que uma série de seis partes, “Surviving R. Kelly”, foi ao ar na Lifetime Network. A série de documentários tocou numa variedade de alegações feitas contra Kelly, muitas das quais detalhavam as suas interacções com garotas menores de idade, incluindo o seu casamento com a artista popular de 1990, Aaliyah, de 15 anos de idade.