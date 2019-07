Cerimônia de posse, realizada no Palácio do Planalto, contou com a presença de Bolsonaro. (DR)

Gustavo Montezano assume a presidência do BNDES

Gustavo Montezano assume a presidência do BNDES

Cerimônia de posse, realizada no Palácio do Planalto, contou com a presença de Bolsonaro.

Gustavo Montezano assumiu a presidência do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) quase um mês depois de ter seu nome divulgado pelo Palácio do Planalto,

Segundo avança a Reviva Mídia, a cerimônia de posse aconteceu nesta terça-feira (16) com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do ministro da Economia, Paulo Guedes.

Indicado por Guedes, Montezano estava no exterior e voltou ao Brasil para assumir o cargo de secretário especial adjunto de Desestatização do Ministério da Economia no início da gestão Bolsonaro.

“O BNDES será menos banco e mais desenvolvimento”, declarou o novo chefe do banco estatal, que prometeu alinhamento total com o governo federal.

Na ocasião da indicação de Montezano, no dia 17 de junho, Bolsonaro voltou a dizer, por meio do porta-voz da Presidência, o general Otávio Rêgo Barros, que quer abrir a “caixa-preta” do BNDES, referindo-se a empréstimos realizados nas gestões anteriores.

Entre cinco metas para este ano, essa foi a primeira elencada pelo novo titular da instituição financeira, durante a posse.