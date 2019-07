Futebol: Show confirmado no Lille até 2024

Após aprovar nos testes médicos, o internacional angolano Manuel Cafumana “Show” rubricou hoje um contrato de cinco anos (até 2024) com a formação do Lille, da primeira liga francesa de futebol.

Segundo avança Angop, a informação consta no site do clube francês (www.losc.fr), que não adianta os valores envolvidos na transferência do atleta, apresentado com a camisola número 23, o mesmo utilizado na sua equipa de proveniência, o Club Desportivo 1º de Agosto.

O director-geral do Lille, Marc Ingla, disse que o atleta já era seguido por um longo tempo pela célula de recrutamento do clube e espera agora que tenha uma boa adaptação nessa sua primeira experiência na Europa.

“Ele é um jogador jovem, mas já é muito forte no meio-campo, em uma posição de recuperação. Tem uma boa inteligência no passe, bem como na velocidade de execução. Achamos que tem muito espaço para melhorias e que o nosso projecto o ajudará a se desenvolver. Sabemos que levará algum tempo para se adaptar, mas estamos confiantes de que se aclimatará rapidamente. O facto de vários jogadores e membros da equipa falarem português no vestiário também é um trunfo para uma rápida integração”, disse o responsável.

Já Show agradeceu a oportunidade dada pelo clube francês, a quem prometeu ajudar da melhor maneira possível, para dar alegrias aos adeptos.

De 20 anos de idade, o jogador formado no clube tetracampeão angolano subiu à categoria principal em 2017, com 18 anos, e foi preponderante na conquista dos últimos três campeonatos pelo 1º de Agosto. Venceu ainda uma Taça de Angola.

Fruto das suas qualidades e elevada margem de progressão, o futebolista, de 1m80 e 75kg, mereceu a confiança do seleccionador Srdjan Vasiljevic para representar Angola no CAN2019, que decorre no Egipto. Nesta prova, onde actuou em duas partidas, os Palancas Negras foram eliminados na fase de grupos.

Show é o terceiro futebolista formado no 1º de Agosto a ser contratado por clubes europeus nos últimos quatros anos. Ary Papel e Gelson Dala rumaram para o Sporting de Portugal, em 2016. O primeiro já regressou ao país, depois de não conseguir se adaptar, e o segundo continua em terras lusas.

O Lille Olympique Sporting Club Métropole foi fundado em 1944, da fusão de dois clubes, SC Fives e Olympique Lillois. Na última época foi vice-campeão, com 75 pontos, atrás do PSG, com 91.