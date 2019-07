Bebé que nasceu com coração fora da caixa torácica recupera satisfatoriamente

O corpo clínico da Girassol considerou, nesta terça-feira, na avaliação pós-cirúrgica, satisfatório o quadro do recém-nascido submetido a uma cirurgia devido a ectopia cardíaca.

Em nota de imprensa enviada à Angop, a instituição avança que o paciente continua na UTI Neonatal.

A criança apresentava a caixa torácica aberta e o coração exposto, patologia cientificamente chamada de ectopia cardíaca, tendo sido submetida a uma cirurgia com sucesso.

A cirurgia cardiotoracica foi efectivada com sucesso, no dia três deste mês, apesar da criança ter chegado às instalações da clínica, no dia 16 de Junho, com um quadro estável.

A cirurgia durou cinco (5) horas, com a participação de uma equipa multidisciplinar constituída por oito (8) profissionais nacionais e estrangeiros, entre os quais alguns afectos à Cruz Vermelha de Portugal.

A Clínica Girassol é a única unidade hospitalar, em Angola, a realizar cirurgias desta natureza, facto que levou o Ministério da Saúde a assinar um acordo que permite aos pacientes dos hospitais públicos serem transferidos para a mesma sempre que necessário.

A clínica ainda realiza serviços únicos como Cardiologia de Intervenção, Braquiterapia, Medicina Nuclear, Nefrologia [litotritsia).