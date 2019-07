Ambulância apedrejada com gestante a bordo

Uma ambulância do Posto Médico do bairro Cambanda, Zona A, arredores da cidade de Benguela, foi vandalizada na madrugada de ontem, por quatro cidadãos que se meteram em fuga, no bairro Bela Vista, quando socorria uma paciente em estado de gestação, desconhecendo-se as causas que estiveram na origem deste acto, escreve o JA.

Tudo aconteceu quando o piquete do Posto Médico do Cambanda recebeu uma solicitação de familiares de uma paciente, em estado de gestação, que precisava ser transportada para a maternidade local.

Os enfermeiros em serviço deslocaram-se ao bairro Bela Vista, situado na zona B, e, com a paciente a bordo, foram surpreendidos por quatro elementos não identificados que apedrejaram a viatura, tendo danificado o vidro lateral esquerdo e causado outros danos na porta do motorista.

De acordo com António Baptista, o motorista da ambulância, o facto aconteceu à 1h30, quando quatro jovens, supostamente em estado de embriaguez, tentavam travar a marcha do veículo, com arremesso de pedras e garrafas, tendo um dos objectos contundentes atingido a paciente.

O caso já foi apresentado ao Piquet do Serviço de Investigação Criminal, junto do Comando Municipal da Polícia Nacional que, desde às primeiras horas de ontem, trabalha para a identificação dos autores do incidente e responsabilizá-los criminalmente.

O Posto Médico da Cambanda, atende mais de 200 pacientes por dia e presta serviços de pediatria, maternidade, vacinação e clínica geral, para as populações dos bairros Setenta, Goa, Camunda, Docota, Lixeira, Bela Vista, Índia, Camaningã, Caponte e Canequetela.