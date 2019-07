Amante de Rosa Grilo exige sair em liberdade um ano após homicídio de triatleta

Correio da Manhã

António Joaquim, o amante de Rosa Grilo – e que, tal como ela, está em prisão preventiva pelo homicídio do triatleta Luís Grilo, cometido há exatamente um ano – exige ser libertado.

A análise ao projétil recuperado do crânio da vítima leva a defesa a garantir que a arma apreendida não é a do crime. É um volte-face no caso.

António entrou com um pedido à juíza do Tribunal de Loures. Diz que os novos elementos mostram que o disparo fatal não foi feito com a sua pistola.

“A arma apreendida ao arguido não é objetivamente a arma do crime”, lê-se no requerimento. Está em causa uma das impressões digitais do projétil: as estrias deixadas pelo cano da arma. As existentes na bala que matou Luís Grilo são diferentes das deixadas nas munições disparadas em laboratório a partir da arma de António, funcionário judicial.

“Já depois do despacho que designou a data do julgamento [começa a 10 de setembro] foi ordenado ao Laboratório de Polícia Científica da PJ que fossem remetidos aos autos as fotografias 360 graus dos projéteis experimentais (…) Resulta inequivocamente demonstrado que a base do projétil extraído do crânio da vítima está intacta. (…) Consequentemente o projétil teria de ter, obrigatoriamente, seis estrias em vez de cinco”, requer o advogado Ricardo Serrano Vieira.

Para a defesa, se aquela não é a arma do crime não há mais nada que justifique a prisão preventiva. Rosa Grilo continua a garantir que o amante nada sabia.