Adiado início do funcionamento do centro de hemodiálise

A abertura ao público dos serviços do Centro de Hemodiálise da província da Huíla, inicialmente prevista para segunda-feira última (14), foi adiada e condicionada à conclusão de um último teste de certificação da qualidade da água do sistema, que poderá durar uma semana.

O facto foi avançado hoje, terça-feira, à Angop, pela directora geral do Hospital Central do Lubango, Maria Antunes, tendo referido que está tudo pronto para o arranque, mas considerou o processo de certificação da qualidade químico-biológica da água fundamental para o início das diálises.

“Já tínhamos tudo pronto para arrancar, já temos pessoal, regulamento pronto, medicação e as listas dos primeiros 40 doentes que irão beneficiar destes serviços, mas tivemos de adiar”, disse.

O Centro de Hemodiálise da província da Huíla, instalado no Hospital Central do Lubango, foi inaugurado a 25 de Junho deste ano pela ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, e possui 25 camas para atender 75 doentes com insuficiência renal por dia, em três períodos, a razão de uma sessão de quatro horas para cada um.