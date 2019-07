Activistas do clima são presos por bloquear maior fornecedora de concreto de Londres

Seis activistas do clima foram presos nesta terça-feira depois que o grupo Extinction Rebellion causou transtornos à London Concrete, maior fornecedora de concreto pré-fabricado da capital britânica e responsável por fornecer material para um grande projecto de um túnel debaixo do rio Tâmisa.

Segundo avança a Reuters, dezenas de activistas que portavam um cartaz com as palavras “O ar que lamentamos” bloquearam entradas do local de construção no leste de Londres na tentativa de impedir a expansão das obras.

“O concreto tem um impacto ambiental enorme, e construir mais um túnel só tornará a poluição atmosférica no leste de Londres pior”, disse Eleanor McAree, membro de 25 anos do Extinction Rebellion.

“A poluição atmosférica já está em níveis perigosos, e está afectando a saúde de crianças e adultos da área”.

A polícia disse que o protesto impediu empresas da área de trabalharem, e agente prenderam seis pessoas de idades entre 30 e 67 anos suspeitas de invasão e obstrução de via.

Desde então os activistas deixaram o local, acrescentou a polícia.

O Extinction Rebellion prega a desobediência civil sem violência para forçar governos a cortarem as emissões de carbono e evitar uma crise climática que, segundo afirma, provocará fome e um colapso social.

Na segunda-feira, o grupo tentou provocar transtornos em cinco cidades britânicas, parte do que denominou de “rebelião do verão”.

“Reconhecemos totalmente o direito das pessoas de protestar, entretanto continuaremos a agir contra aqueles que escolhem violar a lei para que o transtorno para os londrinos seja mínimo”, disse a comandante Jane Connors.

“Estamos cientes que se acredita que os manifestantes visarão a indústria da construção nesta semana. Estamos em contacto com negócios de toda a capital”.

O Extinction Rebellion provocou transtornos em Londres com 11 dias de protestos em Abril, que alardeou como o maior ato de desobediência civil na história recente do Reino Unido. Locais emblemáticos foram interditados, o edifício da Shell foi vandalizado, os trens foram interrompidos e o banco Goldman Sachs foi visado.