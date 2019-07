Wimbledon: Djokovic vence Federer e soma quinto título em Londres

Após quase cinco horas de partida, Novak Djokovic venceu a sua terceira final de Wimbledon contra Roger Federer, e conquistou seu quinto título neste domingo, em 3 sets a 2.

De acordo com a Lusa, citada pela RTP, o sérvio venceu com as parciais de 7/6, 1/6, 7/6, 4/6 e 12/12, após quase cinco horas de partida, a maior final de todos os tempos no Grand Slam.

Com o resultado, Novak Djokovic alcançou seu 16º troféu em Grand Slams, agora a apenas quatro do suíço no ranking geral.

Além disso, o tenista actual número 1 do mundo, agora com cinco títulos em Wimbledon, se igualou a Bjorn Borg como o quarto maior ganhador do torneio na era aberta.

Contra Federer, este foi seu terceiro título conquistado na grama (2014, 2015 e 2019). Aos 32 anos, ele fica a dois títulos do espanhol Rafael Nadal (18 troféus), de 33 anos, e a quatro de Federer (20), de 37 anos.

Tirando o segundo set, vencido por um fácil e fora do padrão 6/1 por Roger Federer, os demais sets foram verdadeiros espectáculos de ambos os lados. No quinto, sem tie-break até 12/12 pela nova regra de Wimbledon, quem levou a melhor foi Djokovic, ao vencer a decisão por 7-3.