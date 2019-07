Se as pessoas não são felizes na América, elas podem sair – Trump em tweet direccionando congressistas

Recentemente, o presidente dos EUA atacou legisladores no Twitter no fim de semana, dizendo que eles não deveriam dizer aos americanos como governar o país. As mulheres não foram nomeadas, mas acredita-se que sejam Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley e Rashida Tlaib. Apenas Omar é nascido no exterior

Segundo avança a Sputnik, no começo do dia, Donald Trump disparou mais uma ronda de tiros contra mulheres congressistas não identificadas, por cuspir ódio racista que fez Israel se sentir abandonado pelos Estados Unidos.

“Quando as mulheres do Congresso da Esquerda Radical pedirão desculpas ao nosso país, ao povo de Israel e até ao Gabinete do Presidente, pela linguagem palavrícia que usaram e pelas terríveis coisas que disseram? Muitas pessoas estão zangadas acções horríveis e repugnantes! ” o presidente escreveu.