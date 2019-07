Ruy Ennes estreia com Quentin Tarantino em Era uma vez em Hollywood!

Era uma vez em Hollywood é um tributo à era de ouro de Tinseltown. O filme foi dirigido por Quentin Tarantino e protagonizado por Leonardo DiCaprio e Brad Pitt e conta com o brasileiro o ator Ruy Ennes que vai estreiar com o Quentin Tarantino. É o meu primeiro filme com o Tarantino e estou muito feliz com essa oportunidade”, disse o novo astro o ator brasileiro Ruy Ennes .O ator esta no casting do filme Rock will never die que tem estreia para 2019 e ainda esta no casting da serie americana game of Thrones. Ruy que se lançou em Hollywood com o daytime cowboy e esta trabalhando com grandes diretores e produtores da maior industria do cinema Mundial o ator esta em Lisboa participando de eventos.O filme que estreia dia 15 de Agosto nos cinemas brasileiros e dia 26 de Junho nos Estados Unidos.

No fim de semana de estreia americana, espera-se que Era Uma vez em Hollywood arrecade de 28 a 30 milhões de dólares na bilheteria. Isso se deve à presença de Leonardo DiCaprio e Brad Pitt no elenco, tornando o filme de Quentin Tarantino ainda mais promissor, tal qual estimativas indicam que pode arrecadar até US$ 50 milhões no primeiro final de semana

A Sony, distribuidora do filme, investiu 90 milhões de dólares somente na produção. O número não inclui o custo do marketing global. Geralmente, os filmes de Quentin Tarantino não performam grandes aberturas, mas costumam a ficar muito tempo em exibição já que tem uma audiência crescente e satisfatória.

A produção do diretor que ganhou um Oscar, Django Livre é, até hoje, a maior arrecadação de bilheteria de Quentin Tarantino, arrecadando US$162 milhões na América do Norte e US$ 262 milhões global.

Seu filme mais recente, Os Oito Odiados, ganhou 15 milhões de dólares quando estreou mundialmente, mas chegou a US$ 54 milhões só na bilheteria americana durante sua exibição nos cinemas, arrecadando US$ 101 milhões mundialmente.

(Nota de imprensa enviada a nossa redação com pedido de publicação)