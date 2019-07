Recém-nascido encontrado com vida em contentor de lixo no Huambo

Um recém-nascido foi encontrado, na tarde deste domingo, após ter sido abandonado com vida em um contentor de lixo, na avenida Katyavala, cidade do Huambo, um crime supostamente praticado pela própria mãe, soube esta segunda-feira a ANGOP.

O infante, segundo testemunhas, com aparência de ter nascido no mesmo dia do seu abandono, foi descoberto por volta das 16 horas, por um cidadão quando procurava alimentos no aludido contentor.

António Sondjamba explicou, em declarações à ANGOP, que terá sido alertado por uma outra pessoa que se deparou com a criança coberta por um saco plástico de cor azul.

Informou que o recém-nascido apresentava, na altura, bons sinais de vida, com um ritmo de respiração aceitável, tal como o batimento cardíaco, embora requer alguns cuidados, tendo em conta a situação em que foi encontrado.

O infante encontra-se, neste momento, sob cuidados das autoridades sanitárias locais.

Trata-se do terceiro caso de abandono de recém-nascido na cidade do Huambo em pouco menos de dois meses, situação que está a preocupar a sociedade civil local.

Em Junho último, um recém-nascido foi encontrado com vida numa das lixeiras do bairro do Calundo, arredores da cidade, por cidadãos que se deslocaram ao local para depositar resíduos.

Três dias depois, um cadáver de um bebé de, aproximadamente, oito meses foi encontrado, sem cabeça, num quintal abandonado no bairro de Fátima, também nos arredores da cidade do Huambo.