PR volta a fazer ‘mexidas’ no corpo diplomático

O Presidente da República, João Lourenço, procedeu hoje, segunda-feira, a exoneração dos embaixadores de Angola na Polónia, Gabão, Egipto, e Hungria.

Em nota de imprensa, a Casa Civil do Presidente da República refere que foram exonerados Domingos Culolo, da Polónia, Toko Serrão, do Gabão, António da Costa Fernandes, do Egipto, e Lizeth Satumbo Pena, da Hungria.

O Chefe de Estado angolano nomeou, nessa mesma data, Nelson Manuel Cosme para Embaixador no Egipto, José Filipe para a Hungria, Lizeth Nawanga Satumbo Pena, para o Gabão e Aguinaldo Guedes da Costa Cristóvão, para secretário de Estado da Cultura.

Na nota de imprensa a que a Angop teve acesso, a Casa Civil do Presidente da República refere que foram ainda exonerados o director do Cerimonial do Presidente da República e o seu adjunto, nomeadamente José Filipe e Bartolomeu Nunes.

De acordo com o mesmo documento, Bartolomeu Nunes foi nomeado director do Cerimonial do Presidente da República, Francisco João de Carvalho Neto secretário para os Assuntos Judiciais e Jurídicos do Presidente da República e Alcides Horácio Frederico Safeca administrador Executivo do Fundo Soberano de Angola.