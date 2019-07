Neymar retorna aos treinos com o PSG

Neymar, assim como havia anunciado a sua assessoria de imprensa, retornou aos treinamentos do Paris SG nesta segunda-feira, informou o portal RMC, em um ambiente de tensão com o clube, que esperava a reapresentação na semana passada, e após declarações polémicas do jogador brasileiro.

“Ele se apresentará amanhã (segunda-feira) ao clube”, afirmou à AFP no domingo um membro de sua assessoria. De acordo com o RMC, o jogador mais caro do mundo (222 milhões de euros) chegou às 9h10 para uma treino com portões fechados.

O jogador e o PSG enfrentam uma crise desde que Neymar não se apresentou na segunda-feira passada, data do início da pré-temporada para o clube de Paris.

O entorno do atleta justificou sua ausência por compromissos assumidos há muito tempo, como um torneio de futebol beneficente com sua fundação, o Instituto Neymar, em Praia Grande, o que não convenceu o PSG, que prometeu “tomar as medidas oportunas”.

Neymar voltou a acenar para o Barcelona no sábado, quando citou a traumática virada da Liga dos Campeões de 2017 sobre o clube de Paris.

Em entrevista divulgada ontem pelo Oh My Goal, Neymar disse que a goleada de 6-1 sobre o PSG no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões de 2017, quando defendia o Barcelona, é uma de suas melhores recordações como jogador.

As declaração foi considerada uma provocação pelos torcedores parisienses, que ainda não aceitam a eliminação do clube na ocasião: depois de vencer por 4-0 no jogo de ida, o PSG sofreu uma derrota humilhante de 6-1 no Camp Nou.

Neymar fez dois golos na partida fatídica para o PSG e deu o passe passe para o sexto golo, que sacramentou a classificação do Barça.