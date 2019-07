Israel Campos destaca-se em competição em Londres

Angop

O jovem angolano Israel Campos destacou-se numa competição internacional de jornalismo e representa o país em conferência de jovens jornalistas em Londres, Inglaterra.

Em mais de três mil concorrentes de 114 países, Israel Campos, de 19 anos, destacou-se entre os 100 melhores candidatos e venceu a presença na conferência “Future News Worldwide”, que reúne os jovens jornalistas mais destacados de todo o mundo, na próxima semana, em Londres.

O Future News Worldwide identifica, treina e conecta a próxima geração de jornalistas globais. É um programa de parceria entre o British Council e algumas das principais organizações de mídia do mundo.

O objectivo é apoiar os jovens a desenvolverem uma ampla gama de habilidades de jornalismo e estabelecer o Reino Unido como um líder global na educação de jovens jornalistas e figuras da mídia.

O programa gira em torno de uma conferência de dois dias em Londres, tendo o inglês como idioma de trabalho.

A conferência oferece aos jovens jornalistas oportunidades de desenvolver habilidades práticas e editoriais e ouvir, directamente, de alguns dos líderes do sector mais conhecidos do mundo, com uma mistura de palestras, painéis interactivos, conferências e experiências práticas.

Israel Campos iniciou a sua carreira como profissional da comunicação social em 2014, na Rádio Luanda, tendo passagens pelo programa “Kaluanda-Pió” e pelo Jornal de Sábado da Rádio Nacional de Angola, enquanto repórter.

Actualmente, trabalha como freelancer, com destaque para reportagens nos serviços noticiosos da TV Zimbo, e colabora no jornal “OPaís”.