Detido alegado raptor de crianças no Bié

Um indivíduo de 29 anos de idade foi detido pela Polícia Nacional (PN), no Cuito (Bié), sob acusação de rapto de quatro crianças, escreve a Angop.

O director do Gabinete de Comunicação e Imprensa do Comando Provincial da PN no Bié, superintendente-chefe António Hossi, realçou que o suposto criminoso foi detido com quatro menores alegadamente raptadas domingo, na cidade do Cuito.

António Hossi disse que os menores, de seis, oito e nove anos de idade, respectivamente, já foram restituídos às respectivas famílias.

O detido foi já encaminhado à Procuradoria Geral da República (PGR) para procedimentos processuais.

Este é o primeiro caso de género que se regista este ano na província.

A 07 de Setembro de 2009, quatro crianças de oito a 13 anos, ficaram sob cárcere privado, durante cerca de 24 horas, nos arredores do mercado do Chissindo (Cuito), acusadas de terem roubado carcaças de electrodomésticos.