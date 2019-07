CAN2019: Argélia e Senegal na final

A selecção da Argélia juntou-se a sua similar do Senegal na final do CAN2019 em futebol, ao vencer hoje, domingo, a Nigéria, por 2-1, em tempo de compensação.

Segundo avança Angop, os golos da partida foram marcados por William Ekong (auto golo), aos 40 minutos, Ighalo (penalte), 72, no empate, e Ryad Marz, 90+4, de vantagem.

No outro desafio, o Senegal apurou-se para a final da prova, ao derrotar a Tunísia, por 1-0, após prolongamento, com o tento apontado por Bronn (auto golo). O jogo decorreu no estádio 30 de Junho, no Cairo.

A Final do evento, que se disputa no Egipto, acontece sexta-feira próxima, dia 19.