Zaire: Público vibra ao show de “Yannick Afroman”

O largo António Agostinho Neto, na cidade de Mbanza Kongo (província do Zaire) foi pequeno para acolher os milhares de fãs que na noite de sábado vibraram ao show do cantor de estilo Hip Hop “Yannick Afroman”.

Impacientes de esperar pelo início do espectáculo, escreve Angop, às 23 horas os citadinos foram brindados com a actuação de artistas locais que interpretaram diversos estilos musicais.

Mas foi mesmo com a entrada ao palco do homem da noite (Yannick), ao seu habitual estilo, que se criou o alvoroço entre o público presente que entrou em delírio, um momento testemunhado por algumas entidades do governo local.

Com a música “ Chegaram os Afroman”, utilizada no início de seus shows no país e além fronteiras, o cantor agitou por completo os fãs que se sacudiram do frio que se fazia sentir.

Depois de uma hora e meia de espectáculo, onde o músico desfilou com o seu repertório que os seguidores mais dominam, com destaque para a memorável música “Mentalidade”,o show teve de ser encurtado para desagrado dos fãs porque o músico já entrara no palco com a voz ronca que o impedia exteriorizar melhor o seu cancioneiro

O concerto esteve inserido nas festividades da cidade de Mbanza Kongo, que no passado dia 8 de Julho assinalou o segundo aniversário da sua inscrição na lista do Património Cultural da Humanidade pela UNESCO.

Yannick Manuel Ngombo “Yannick Afroman”, natural de Maquela do Zombo, província do Uíge, começou a carreira em 1989, em Paris (França), fazendo free-style. Voltou para Angola em 1995, onde se juntou a Mumu e Kitess, dando origem ao grupo Afroman.

Em 1999, com a estreia da música promocional não comercializada “Ta Calor”, o grupo rápido conquistou um espaço entre o público, pela primeira vez fora da comunidade Hip-Hop.

Com o álbum “ Mentalidade”, com mensagens de intervenção social, lançado em 2008, as portas para a fama se abriram para Yannick Afromen que hoje é um dos músicos mais populares em Angola.