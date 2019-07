Protesto em Hong Kong termina em confronto entre polícias e manifestantes

Sputnik

A polícia de Hong Kong entrou em confronto com manifestantes neste domingo, ao dispersar um protesto de milhares de pessoas exigindo a renúncia do executivo-chefe do território chinês semi-autónomo e uma investigação sobre as denúncias de violência policial, informa a Associated Press.

A manifestação, realizada no distrito de Sha Tin, se manteve pacífica durante a maior parte do dia, mas os enfrentamentos começaram quando a polícia começou a limpar as ruas após o anoitecer. Alguns manifestantes se refugiaram em um complexo comercial, onde decidiram enfrentar as autoridades com tacos e guarda-chuvas.

Segundo a AP, vários manifestantes teriam sido detidos, mas os números exactos são desconhecidos.

Essa manifestação se soma a uma série de protestos que vêm atingindo a ex-colónia britânica neste ano, onde activistas acusam as autoridades de se preocuparem mais em atender às demandas de Pequim do que da população local.

De acordo com os organizadores, cerca de 110 mil pessoas teriam participado do ato deste domingo, mas a polícia afirma que o público presente teria sido inferior a 30 mil.