Natação: Angola baixa 11 lugares no mundial de águas abertas

Natação: Angola baixa 11 lugares no mundial de águas abertas

Angop

João Duarte ficou hoje 11 lugares abaixo da melhor classificação de Angola nos mundiais de natação de águas abertas, alcançada por Pedro Pinotes na edição anterior da competição de cinco quilómetros.

Na competição que decorreu na cidade sul-coreana de Gwangju, Duarte ocupou a 58ª posição, com tempo de 1h:04min: 05s.50d, enquanto Pinotes foi 47º (57 min:22s.80d).

O atleta do Clube Náutico da Ilha de Luanda até melhorou a sua marca (1h:13min:17s) batida, nesta distância, nos jogos africanos de Praia (Cabo Verde), em Junho, mas não foi a tempo de manter ou melhorar a posição obtida por Pinotes na edição de 2017, na Hungria, naquela que foi a primeira aparição do país em mundiais a nível desta especialidade.

O percurso, que envolve habitualmente 61 concorrentes de diversos país, foi vencido pelo húngaro, Kristof Rasovsky com tempo de 53 min:22s.10d, secundado pelo francês, Longan Fontaine, que cronometrou 53min: 32s.20d, enquanto o canadiano, Eric Hedlin, com a marca de 53min: 32s .40d assegurou a medalha de bronze.

O país prossegue a participação já em natação pura com Lia Lima nos 100 e 200 metros mariposa (dia 21 e 24), Catarina Sousa nos 100 m costas e livres (dias 22 e 25) e Salvador Gordo nos 100 e 200 mariposas (dia 23 e 25 deste mês).

A selecção nacional está ainda envolvida no estafeta mista 4X100 Estilos, no dia 24 de Julho e encerra no de 4X100 livre dia 27 de Julho.