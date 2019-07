Mundial de hóquei: Angola baixa na classificação

Angola quedou-se na sexta posição dos mundiais da patinagem, que terminam este domingo, em Barcelona (Espanha), baixando um lugar comparativamente ao evento de 2017, decorrido na China, onde obteve o inédito quinto lugar.

No sábado, explica Angop, para as classificativas do quinto e sexto lugar, o combinado nacional perdeu com a Itália, por 4-6, quando esteve quase todo o jogo a vencer e a justificar o resultado, perante a um oponente que se resguardava na defesa.

Angola chegou a estar a vencer por 4-2, mas deixou-se empatar e ultrapassar.

A perder por 0-1, Humberto Mendes “Big” tratou de marcar três golos que colocaram a selecção em vantagem, mas um jogo perdulário no ataque e várias desatenções defensivas adiaram o objectivo de fazer melhor ou igual que a 5ª posição almejada.

Entretanto, a Itália não é uma adversária qualquer: Na ronda inaugural (grupo A) venceu Angola por 5-4 e no histórico recente de confrontos entre estes dois contendores regista-se ainda outra vitória em 2017, no mundial da China, nos quartos-de-final, por 4-3, após prolongamento face ao empate no tempo regulamentar (3-3).

Portugal e Argentina jogam domingo para a final, a partir das 17 horas.