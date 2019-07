Filda2019: Anglobal vence grande prémio “Leão de Ouro”

A empresa prestadora de serviços de telecomunicações e de energias “Anglobal” venceu sábado, em Luanda, o grande prémio Leão de Ouro da 35ª edição da Feira Internacional de Luanda (Filda).

Segundo avança Angop, a gala Leão de Ouro, 35ª edição da FILDA/2019, que decorreu de 9 a 13 deste mês, na Zona Económica Especial (ZEE), sob o lema “Dinamizar o Sector Privado e Promover o Crescimento Económico”, teve lugar numa das unidades hoteleiras da capital.

Vinte categorias e quatro menções honrosas ligadas a produtos e serviços bancários, telecomunicações e tecnologias de informação, petróleos, transportes e logística, indústria e turismo, construção civil, intermediação imobiliária, agricultura, entre outros, foram disputadas por 785 empresas.

De acordo com o presidente do conselho de administração da Anglobal, Victor Lima, o prémio representa o reconhecimento de uma trajectória que começou há 15 anos. Quanto à feira, disse ser um verdadeiro espelho do que o executivo e parceiros têm feito para que a economia do país trilhe os carris desejados por investidores nacionais e internacionais.

Para a premiação das categorias, a Alemanha venceu a melhor participação internacional, a Suave (SICIE) foi a melhor da indústria e produção e a Sodiam a melhor entidade de empresas públicas.

O Serviço Integrado de Atendimento ao Cidadão (SIAC) venceu a categoria de serviços de utilidade pública, já a empresa Sodiba (proprietária da marca Luandina) foi a melhor participação no sector de bebidas. Para o sector de alimentação venceu a empresa Biaggio, melhor prestação de serviços a empresa Adinova, Lda, agricultura e pescas o grupo Diside (Solmar e Kikovo) e para a categoria de energia e águas a empresa pública de produção de energia Prodel.

Para máquinas e equipamentos, a empresa C.Wormann foi a vencedora, mobiliário e decoração ficou com a Las Kansas, activação de marcas venceu a Zap e para os produtos inovadores foi vencedor a empresa Bluemater (ilha flutuante para etares).

Na categoria construção e matérias, sagrou-se vencedora a empresa OEC Odebrecth, transportes e logística foi o Porto de Luanda é telecomunicações e tecnologia de comunicação foi campeã a empresa Unitel. Petróleo e gás ganhou a empresa Total, para seguros, a empresa Sol Seguros, banca e serviços financeiros venceu a EMIS e quatro menções honrosas as empresas Lac, Platina Line, Imo Inza e a Saudabel.

A exposição da Filda 2019, que aconteceu num espaço de 28 mil metros quadrados, reservou entradas grátis para estudantes universitários, mediante a apresentação do Cartão de Estudante Universitário válido e do Bilhete de Identidade.

Outra particularidade é que crianças até aos 14 anos tinham acesso livre, desde que acompanhados de familiares ou responsáveis. No interior da ZEE, houve autocarros que transportavam os visitantes da entrada até ao portão onde decorrem as exposições dos 785 expositores nacionais e estrangeiros. Durante os cinco dias de exposição cerca de 20 mil pessoas visitaram as exposições.

A Feira Internacional de Luanda é um evento multi-sectorial de exposição e de negócios que junta anualmente, desde 1983, empreendedores nacionais e de países de África, América, Europa e Ásia para expor produtos e serviços, assim como estabelecer contactos para parceiros, gerando impacto visível na Economia do país.

Mais do que um marco histórico, a FILDA é um reflexo directo da evolução e desenvolvimento empresarial e socioeconómico de Angola, é indissociável falar de crescimento económico e evolução empresarial sem mencionar o contributo que desde 1983 a FILDA tem dado a Angola, com a sua dinâmica e participação de todos os agentes activos da sociedade.

A FILDA foi até 2016 organizada por diferentes Entidades gestoras, passando desde a 33ª Edição para a Gestão directa do Governo de Angola através do Ministério da Economia e Planeamento que a pretende ver integrada num projecto estratégico mais ambicioso para reforçar atractividade de Angola no panorama mundial, estimular as parcerias e sinergias entre os empresários nacionais e internacionais e activamente contribuir para uma Angola auto-suficiente e exportadora.

A 35ª edição da FILDA contou com a participação de 21 países: Portugal, Alemanha, Indonésia, Turquia, França, Índia, China, Reino Unido, Noruega, Suécia, Suíça, Israel, Brasil, Japão, Bielorrússia, Uruguai, Macau (Região administrativa Especial da China), Itália, África do Sul, Holanda e Estados Unidos da América.