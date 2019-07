Crianças morrem carbonizadas em incêndio no bairro Cavongue Alto

Duas crianças, de um e três anos de idade, respectivamente, morreram carbonizadas, sábado, durante um incêndio ocorrido na residência onde as vítimas viviam com os país, no bairro Cavongue Alto, arredores cidade do Huambo, soube hoje, domingo, a ANGOP, de fonte do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros.

Segundo a fonte, as crianças morreram devido ao facto de o colchão onde dormiam ter sido afectado pelo fogo, numa altura em que os encarregados de educação estavam ausentes.

O incêndio, de média proporção, foi provocado por uma fuga de gás, que deu-se por volta das 7h00, tendo o Serviço de Bombeiros sido accionado apenas as 8h15, numa altura em que os menores já tinha sucumbido.

O incêndio que deflagrou no interior da residência, provou ainda prejuízos materiais avaliados em 50 mil kwanzas, com a destruição parcial das paredes.

O bairro Cavongue Alto faz parte do sector das Cacilhas, arredores da cidade do Huambo.