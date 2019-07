Casos de malnutrição aumentam em Ondjiva

Sessenta e seis crianças com malnutrição severa deram entrada nos últimos sete dias, no Hospital Geral de Ondjiva, província do Cunene, mais 10 em relação ao igual período anterior, fez saber hoje, domingo, o director clínico da instituição, Tchimali Florim.

Em declarações à Angop, o responsável explicou que a maior parte dos casos são provenientes de zonas rurais onde as famílias vivem escassez de alimentos e que a nível do hospital as crianças recebem por dia oito refeições a base de leite terapêutico para uma rápida recuperação.

Fez saber, por outro lado, que estão internados no hospital 260 pacientes com doenças respiratórias agudas, diarreicas, malária, tuberculose, VIH/Sida, febre tifóide, malnutrição, dos 4.200 pacientes assistidos durante o período em referência, sendo na sua maioria adultos.

O Hospital Geral de Ondjiva comporta 250 camas e dispõe de 35 médicos, entre os quais 11 nacionais e 270 enfermeiros.

Cunene conta com uma rede hospitalar de 146 unidades sanitárias, asseguradas por 77 médicos e 946 enfermeiros.