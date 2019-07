Show no Lille de França por três temporadas

Show no Lille de França por três temporadas

O médio do 1º de Agosto Manuel Luís Cafumana “Show” está a caminho de França, onde vai representar o Lille, da primeira liga local, por três temporadas, avança a Angop.

De 20 anos de idade, o jogador formado no clube tetracampeão angolano viajou na noite de ontem para este país europeu, onde nos próximos dias realizará os exames médicos.

O jovem atleta subiu à categoria principal em 2017, com apenas 18 anos, e foi preponderante na conquista dos últimos três campeonatos pelo 1º de Agosto. Venceu ainda uma Taça de Angola.

Fruto dadas suas qualidades e elevada margem de progressão, Show mereceu a confiança do seleccionador Srdjan Vasiljevic para representar Angola no CAN2019, que decorre no Egipto. Nesta prova, onde actuou em duas partidas, os Palancas Negras foram eliminados na fase de grupos.

Em declarações à Rádio 5, o futebolista que actua como médio trinco expressou a sua satisfação pelo novo vínculo com a agremiação gaulesa.

“Sempre tive o sonho e desejo de jogar numa grande equipa da Europa. Agora sinto-me bastante satisfeito, na medida em que vou ter uma nova experiência em França. É um momento de muita alegria e vou dedicar-me para que tudo saia a contento.

Show é o terceiro futebolista formado no 1º de Agosto a ser contratado por clubes europeus nos últimos quatros anos. Ary Papel e Gelson Dala rumaram para o Spoting de Portugal, em 2016. O primeiro já regressou ao país, depois de não conseguir se adaptar, e o segundo continua em terras lusas.

O Lille Olympique Sporting Club Métropole foi fundado em 1944, da fusão de dois clubes, SC Fives e Olympique Lillois. É tricampeão francês e hexacampeão da Taça de França.