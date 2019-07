Quatro mortos em despiste de ligeiro de passageiros em Odemira

Um despiste de um ligeiro de passageiros fez, ao início da noite desta quinta-feira, quatro vítimas mortais. O acidente ocorreu na Estrada Nacional 120, em Vale Juncal, Odemira.

Segundo o Notícias ao Minuto, os óbitos foram confirmados pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação que foi chamada ao local. De acordo com a informação avançada pelo Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja ao Notícias ao Minuto, as vítimas mortais ainda estão a ser desencarceradas.

Ao que tudo indica, não seguiam mais passageiros no veículo para além das vítimas mortais.

As autoridades não revelaram ainda a identidade das vítimas, nem as causas que poderão ter estado na base do despiste.

Para o local da ocorrência, cujo alerta foi dado às 21h13, foram encaminhados 23 operacionais dos Bombeiros de Odemira, de Aljezur, do INEM e da Guarda Nacional Republicana.