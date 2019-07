Morre Dilma Jane, mãe de Dilma Rousseff

Aos 95 anos, ela enfrentava problemas de saúde, já tendo sofrido uma embolia pulmonar e um AVC isquêmico transitório; presidente deposta volta de Londres para o funeral, escreve o Brasil 247

A mãe da presidente deposta Dilma Rousseff, Dilma Jane Coimbra Silva, morreu neste sábado 13 em Belo Horizonte aos 95 anos. Ela enfrentava uma série de problemas de saúde, já tendo sido vítima de embolia pulmonar e um AVC isquêmico transitório.

Dilma, que está em Londres, viaja de volta a Minas Gerais para participar do velório.

Quando a petista assumiu a presidência, em 2011, sua mãe morou com ela no Palácio da Alvorada, residência oficial do governo federal. Em 2016, quando ocorreu o golpe, Dona Dilma Jane, já enferma, foi poupada da notícia.

