Polícia Fiscal apreende 4,9 milhões de kwanzas na fronteira Luau-Dilolo

Os efectivos do Posto Fiscal Aduaneiro do Luau apreenderam esta quarta-feira 4, 99 milhões de kwanzas em posse de um cidadão nacional de 33 anos, quando este tentava transpor a fronteira de Luau, em direcção à República Democrática do Congo (RDC).

De acordo com um comunicado da Polícia Nacional, citado pelo NJOnline, a apreensão ocorreu durante uma acção de fiscalização de mercadorias.

O cidadão, que se fazia transportar numa motorizada, afirmou que pretendia comprar dólares norte-americanos na RDC, refere o documento, que acrescenta que o acusado foi encaminhado às autoridades competentes para os devidos trâmites legais, e os valores levados à Administração Geral Tributária.