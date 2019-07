O motorista do Uber que vai virar tenor de ópera após ter sido filmado por passageira

BBC África / Mohammed Allie

Um motorista da Uber sul-africano que gostava de cantar árias para seus passageiros encontrou fama e carreira na ópera graças a um vídeo viral de uma de suas performances dirigindo.

Um clipe de Menzi Mngoma, 27, cantando La donna è mobile em seu carro na cidade de Durban foi postado no Facebook em maio e teve mais de 660 mil visualizações.

Estou muito animado com tudo o que está acontecendo na minha vida agora – todos os shows que estou tendo, pessoas que me reconhecem, querendo tirar fotos comigo”, disse ele à BBC.

“Me sinto especial vendo meu rosto na TV e nos jornais, além de entrevistas no rádio.”

Em uma viagem no carro de Mngoma se deparou com o talento do motorista, e soube que ele era autodidata.

“Ele trabalhava como motorista do Uber para sustentar sua jovem família devido à falta de oportunidades para cantores como ele no país”, disse Davey à BBC.

Assim que Mngoma começou a cantar, ela conta ter ficado “toda arrepiada”.

“Fiquei completamente surpresa. Não pude acreditar que um homem com talento não pudesse usá-lo”, fala. “Depois de obter sua autorização para postar no Facebook o vídeo que eu gravei dele, não tinha ideia de que ele viralizaria. E as coisas simplesmente aconteceram muito rápido para ele desde então.”

‘Me sinto uma pessoa especial’

Desde então a vida de Mngoma virou de cabeça pra baixo.

Ele foi chamado para fazer um teste na Ópera da Cidade do Cabo, está gravando um single e foi convidado para se apresentar na entrega de um importante prémio de literatura do país, em Johanesburgo, no dia 31 de julho.

Ele também foi convidado a participar da competição internacional de cantores de ópera chamada Vozes da África do Sul, na Cidade do Cabo, entre 18 e 28 de julho.

“E estou indo para Los Angeles para me apresentar em um show de talentos em dezembro. Me sinto como uma pessoa especial. Então, não sou apenas um simples motorista do Uber. É ótimo”, diz Mngoma, cujo sonho era se apresentar fora do país.

Sua ópera favorita é Cavalleria Rusticana, de Pietro Mascagni.

“Eu sou um cantor natural, mas de géneros como gospel e jazz. Na ópera eu invisto muito tempo tentando aprender como se faz”, diz ele.

A ópera passou por uma grande transformação na África do Sul, desde os tempos do apartheid, quando era uma forma de arte elitista e eurocêntrica, e hoje incorporar sabores distintamente africanos.

Nos últimos 25 anos, o país produziu estrelas internacionais talentosas, como a soprano Pretty Yende e o tenor Levy Sekgapane.

Hoje, a maioria dos cantores de ópera do país é negra e Mngoma espera se juntar a esses talentos.

Continua no Uber

Conrad Cupido, professor de canto e membro do conselho da Ópera da Cidade do Cabo, foi um dos primeiros a ver o vídeo de Mngoma no Facebook e agendar uma audição para o motorista.

Uma gravação da audição de Mngoma impressionou o diretor artístico da companhia de ópera, Matthew Wild.

“Ele tem uma voz de tenor muito bonita”, disse ele à BBC. Wild também conta que já marcou uma conversa com Mngoma em julho, para saber de suas ambições, seus planos e esperanças para o futuro. “É claramente uma voz linda e nós adoraríamos ajudar de qualquer maneira que pudermos”, afirma.

Ele acredita que já no próximo ano Mngoma estará fazendo parte do programa de ópera da Cidade do Cabo.

A crescente lista de compromissos musicais de Mngoma afetou seu trabalho como motorista de Uber.

“Eu ainda estou trabalhando no Uber e é algo que continuarei fazendo até estar em posição de deixar o trabalho”, fala. “No momento, enquanto estiver comprometido e motivado a me tornar um artista profissional, preciso ajudar a sustentar minha família.”