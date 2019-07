Nguxi dos Santos recebe menção honrosa em Itália

Angop

O fotógrafo e realizador Nguxi dos Santos recebeu uma menção honrosa pela sua recente participação, em Roma, numa exposição colectiva, com a obra “o olhar do deserto”.

A exposição foi organizada pela Artcom Expo International Association of Artists and Partner.

Nguxi dos Santos fez parte de um grupo de um grupo de 70 artistas provenientes dos Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, França, Rússia, Chile, Argentina, Albânia, Noruega, Emirados Árabes Unidos e Itália, cujas obras estiveram patentes na galeria do palácio Maffei Marescotti, de 19 a 26 de Junho, sob o lema “Atravessando Continentes”.

A Artcom Expo já tinha atribuído uma medalha de reconhecimento ao artista angolano pelo seu contributo à cultura angolana, sendo que a sua escolha para esta edição deveu-se ao trabalho documental que tem feito com a artista plástica angolana Zélia Ferreira, residente na Europa, que também participou no certame.

Em 2005 e 2015, Nguxi dos Santos recebeu o Prémio Nacional da Cultura e Artes, pelo seu contributo no campo do cinema documental angolano e à fotografia.

Artcom Expo Association Internacional of Artists and Partner, criada em Abril de 2012 na Noruega, é uma associação composta por artistas plásticos, poetas e escritores, com o objectivo de promover o intercâmbio cultural no domínio das artes e da literatura entre os países através de exposições em galerias de prestígio internacional, dando assim oportunidade aos associados de exporem as suas obras ao público e propagar sua produção no mundo.