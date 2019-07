Mundial de hóquei: Angola vence e pode conservar quinto lugar

A selecção nacional de Angola venceu hoje, sexta-feira, o Chile, por 7-4, após prolongamento, em jogo das classificativas do 5º ao oitavo lugares dos mundiais de patinagem, que decorrem em Barcelona (Espanha).

Durante o tempo regulamentar, escreve Angop, as duas formações encontravam-se empatadas a quatro golos.

Com este triunfo, os angolanos têm assim a possibilidade de lutar para a manutenção da quinta posição da edição transacta, quando defrontarem o vencedor da partida entre Colômbia e Itália, para as classificativas do quinto e sexto postos.