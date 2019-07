Matias Damásio de luto: “Até um dia se Deus quiser”

O sogro do cantor angolano morreu.

Matias Damásio está de luto. A notícia foi dada pelo próprio músico angolano através da sua conta de Instagram.

“Forca, força e força mulher, que Deus nos ajude a superar esta grande perda. Adeus Zé Tubia. Adeus sogro, amigo, pai, bailarino, DJ, companheiro de todas as horas. Muito obrigado por teres me dado a mão da tua filha em casamento. Até um dia se Deus quiser. Deus no comando”, afirmou o artista, citado pelo MSN, que aponta o NM como fonte.