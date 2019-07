Kaspersky vai formar astronautas em cibersegurança

Maistecnologia

A Kaspersky prepara-se para celebrar uma parceria com o Gagarin Research and Test Cosmonaut Training Center, o sítio na Star City, na Rússia, onde todos os astronautas do mundo se preparam para ir para o espaço.

Como parte desta parceria, a empresa vai avançar com formações especializadas para astronautas, bem como para especialistas de IT que trabalhem no centro, com o objetivo de lhes explicar o contexto atual de cibersegurança.

O desenvolvimento e a exploração do espaço são ativamente guiados pelo avanço da tecnologia e torna-se importante que toda a indústria continue protegida.

Atualmente, um ciberataque pode levar a custos elevados e a consequências extremas, mas este tipo de ameaças pode ser ainda mais devastador quando ocorre na indústria espacial. Desta forma, a Kaspersky vai organizar uma formação especial de cibersegurança, na qual participam os especialistas em segurança da sua equipa de Global Research and Analysis (GReAT), líderes a nível mundial, para introduzir os astronautas e outros profissionais da indústria aos princípios básicos e essenciais de cibersegurança.

Durante esta formação, estes especialistas demonstram como é possível explorar o espaço de forma segura e a audiência fica a saber mais sobre uma variedade de tópicos, que incluem os diferentes tipos de ciberameaças que podem existir na indústria espacial – especialmente as mais utilizadas pelos hackers – bem como outros métodos para levar a cabo um ciberataque.

O Gagarin Research and Test Cosmonaut Training Center, situado na Star City, na Rússia, é um centro mundial de formação e treino, que colabora com várias agências espaciais de diferentes países, como a NASA (EUA), CSA (Canadá), ESA (Europa) JAXA (Japão) e outras. É neste centro que os astronautas completam a sua formação e realizam os seus exames finais mais importantes, antes de irem para a estação espacial internacional.

“Estamos muito orgulhosos por colaborar com este centro, fundado nos primeiros tempos de exploração espacial, que forma atualmente astronautas de todo o mundo. É muito entusiasmante para nós podermos estar envolvidos no desenvolvimento do progresso científico – o movimento que faz a humanidade caminhar em frente”, afirma Eugene Kaspersky, CEO da Kaspersky.

E acrescenta: “Em 2012, fui numa excursão visitar o Gagarin Cosmonaut Training Center para aprender mais sobre os testes que os astronautas têm de realizar antes de poderem viajar para o espaço. Este centro é, de facto, uma instituição extraordinária – e essencial – para a área da exploração espacial.”

Há quase 60 anos que o centro Gagarin tem vindo a apoiar a exploração espacial. Este centro esteve na vanguarda das primeiras idas ao espaço e, desde então, tem somado várias conquistas, como o primeiro voo realizado por uma mulher astronauta e outros voos regulares a bordo de estações espaciais.

O centro também é responsável pela seleção, formação e examinação médica dos astronautas, através de uma infraestrutura única que é construída a partir de vários simuladores. Estes simuladores permitem testar as reações dos astronautas e a sua tolerância ao aumento da velocidade acima dos níveis que é possível experienciar com a gravidade da Terra.

“Estamos muito satisfeitos por poder celebrar esta parceria com uma empresa líder na área da segurança”, enfatiza Pavel Vlasov, responsável pelo Gagarin Research and Test Cosmonaut Training Center.

“Podemos dizer que estamos ligados pela unicidade e pela vontade em ser e fazer o melhor. Embora o nosso trabalho se estenda a diferentes campos, partilhamos valores baseados na paixão pela nossa atividade, inovação e pelo desejo em alcançar todos os objetivos definidos.

Tenho a certeza que o nosso centro conseguirá alcançar novos horizontes com a promoção de programas de formação espaciais, que contam com o apoio de uma empresa internacional como a Kaspersky”.

Enquanto empresa focada no futuro, a Kaspersky tem continuado a apoiar iniciativas relacionadas com ciência e exploração espacial. Desde 2016 que a empresa apoia o festival Starmus, um festival internacional que combina ciência, arte e música, e que reúne cientistas de renome, artistas mundiais e exploradores espaciais legendários, com o objetivo de inspirar e educar as grandes mentes das gerações vindouras.

Em conjunto com a revista Monocle, a Kaspersky vai promover uma série de episódios em podcast, dedicados ao futuro do espaço e da cibersegurança.