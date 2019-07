Irão exige libertação imediata de petroleiro apreendido pelo Reino Unido

(© AFP 2019 / ASHRAF SHAZLY) Navio de abastecimento iraniano Kharq no porto do Sudão, outubro de 2012

O petroleiro iraniano havia sido apreendido pelo governo do território britânico de Gibraltar, sob suposta acusação de violar as sanções internacionais, avança a Sputnik.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irão, Abbas Mousavi afirmou que o país exige que os britânicos libertem o petroleiro imediatamente.

“Este é um jogo perigoso e tem consequências […], os pretextos legais para a captura não são válidos. A libertação do petroleiro é do interesse de todos os países […]”, afirmou Mousavi.

“As potências estrangeiras devem deixar a região, pois o Irão e outros países regionais são capazes de garantir a segurança da região”, completou.

O conflito entre os dois países aumentou depois de o governo de Gibraltar ter apreendido o petroleiro iraniano, que supostamente transportava petróleo para a Síria.

Por sua vez, Londres afirma ter sido avisada pelos EUA de que o petróleo estava a caminho da Síria, violando as sanções da UE.

Teerão nega as alegações de que o navio estaria transportando petróleo para a Síria. O ministro das Relações Exteriores do Irão, Mohammad Javad Zarif, afirmou que a apreensão do petroleiro iraniano Grace 1 equivale a “pirataria” e “cria um precedente perigoso”.