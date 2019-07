Herdeira de uma das famílias mais poderosas da Europa morre aos 15 anos

O clã Goldsmith e Rothchild, um dos mais poderosos da Europa e cuja fortuna está avaliada em 350 milhões de euros, perdeu uma das suas herdeiras, Iris Annabel Goldsmith. A filha mais velha de Ben Goldsmith e Kate Rothschild morreu aos 15 anos, esta segunda-feira, 8 de Julho, na sequência de um acidente de moto-quatro na quinta da família, em Somerset, no Reino Unido, onde adolescente estava de férias.

Segundo a imprensa britânica, citada pelo MSN, que aponta o Fama Show como fonte, os meios de socorro foram imediatamente accionados. Uma ambulância, um helicóptero e uma equipa de paramédicos acorreram ao local, mas em vão. De acordo com a imprensa britânica, o veículo virou e Iris ficou presa debaixo dele.

“É o mais horrível dos acidentes. A Iris era a alma da festa — uma delícia absoluta. Toda a família a adorava. Era linda, encantadora, inteligente, uma companhia maravilhosa, a pessoa mais maravilhosa que alguém poderia conhecer”, afirmou um amigo da família ao jornal britânico The Telegraph. “O Ben e a Kate estão completamente devastados. Estão aturdidos e unidos no luto. A Iris tinha o charme do Ben e o carisma boémio da Kate. Toda a família está reunida à volta deles”, completou a mesma fonte.

Iris Annabel era a mais velha dos três filhos de Ben Goldsmith e Kate Rothschild. O casal está separado desde 2012.