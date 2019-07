FILDA representa antecâmara para realização de investimentos

A Feira Internacional de Luanda representa uma antecâmara para a realização de negócios e investimentos privados em Angola, afirmou nesta sexta-feira, em Luanda, o director Nacional para Economia, Competitividade e Inovação do Ministério da Economia e Planeamento, Marcelino Pinto.

Ao falar à Angop, o também porta-voz da 35ª edição da FILDA que decorre sob lema “Dinamizar o sector privado e promover o crescimento económico”, sublinhou que neste espaço, empresas estrangeiras e nacionais juntam-se aos potenciais parceiros e investidores que tencionam se instalar-se no país, expandir as suas actividades, mediante o estabelecimento de parcerias com empresas angolanas.

Frisou que a feira, que reúne agentes económicos e sociais, tem como principais objectivos a dinamização do sector privado, por via do estímulo da sua competitividade, produtividade e inovação, o fomento e reforço das áreas de cooperação nos domínios prioritários com impacto na diversificação económica.

“Para nós é expressivo o número de empresas a exporem os seus produtos. Há sinais claros de que o exercício da diplomacia económica que tem sido desenvolvido nos diferentes níveis, bem como as políticas públicas voltadas para o fomento empresarial começam a surtir efeitos e a captar o interesse de várias empresas nos vários segmentos e dimensões”, disse.

A 35ª edição da Feira internacional de Luanda (FILDA/2019), que decorre de 9 a 13 deste mês, na Zona Económica Especial (ZEE), sob o lema “Dinamizar o sector privado e promover o crescimento económico”, acontece num espaço de 28 mil metros quadrados.

O evento reserva entradas grátis para estudantes universitários, mediante a apresentação do Cartão de Estudante Universitário válido e do Bilhete de Identidade.

Outra particularidade é que crianças até aos 14 anos têm acesso gratuito. A entrada só é autorizada quando acompanhados de familiares ou responsáveis, e mediante a apresentação dos respectivos Bilhetes de Identidade.

No interior da ZEE, há autocarros que transportam os visitantes da entrada até ao portão onde decorrem as exposições dos 785 expositores nacionais e estrangeiros.

Para acesso às instalações da FILDA, cada visitante deve desembolsar dois mil kwanzas.