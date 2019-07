MININT DOA DONATIVOS PARA VÍTIMAS DA SECA DO SUL NO PAÍS (ARQUIVO) FOTO: FRANCISCO MIÚDO)

Doentes com lepra de Oifidi recebem alimentos

Um donativo composto por bens alimentares foi entregue hoje, sexta-feira, aos doentes com lepra do Centro Oifidi, localizado nos arredores da cidade de Ondjiva, província do Cunene, pela coordenadora da campanha “Nascer Livre para Brilhar” da região, Amélia Tyova.

Faz parte do donativo sacos de arroz, de farinha de milho, de feijão, de sal e caixas de óleo alimentar, para melhorar a dieta dos pacientes e minimizar a carência logística do centro

Na ocasião, Amélia Tyova disse que o gesto faz parte dos objectivos da campanha “Nascer Livre para Brilhar” de levar solidariedade e apoiar a população mais desfavorecida.

“A nossa visita a este local permitiu também avaliar a vivência destes doentes de lepra e notamos que necessitam de melhores condições de habitabilidade, alimentação, higiene e assistência médica”, observou.

Por sua vez, o coordenador do centro Oifidi, Isaías Gabriel, agradeceu o apoio, tendo admitido que surge num momento oportuno, uma vez que será útil para melhorar a dieta dos pacientes durante vários meses.

Informou que o centro carece de água, medicamentos e de enfermeiros, visto que só existe uma enfermeira que atende os pacientes do centro e os habitantes da região.

O centro Oifidi, construído em 1972, está localizado a 10 quilómetros da cidade de Ondjiva e alberga 14 doentes com lepras.