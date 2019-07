Descoberta grandes quantidades de chocolates expirados à venda em armazém

Portal de Angola|Osvaldo de Nascimento

A Associação Angolana de Ajuda ao Consumidor (AAAC), denunciou hoje que o armazém denominado “Angoloiças”, situado na Vila de Cacuaco, sentido “ponte azul”, em frente ao spot publicitário da gasosa top, está a comercializar chocolates de marca “Astro´s e Nogatto” (ver na imagem), já expirados.

De acordo com o presidente da Associação, Sains Maximino Bongue, a descoberta foi feita durante constatação de uma denuncia de um consumidor.

“Para enganar os consumidores, o comerciante colocou os produtos em promoção mesmo tendo conhecimento da caducidade da mercadoria”, denunciou.

O responsável fez saber que, o fornecedor aceitou que estava a enganar os compradores.

“O senhor retirou apenas algumas caixas que estavam na montra e negou-se a retirar a que estão no stoque”, disse.

De acordo com o mesmo, o dono do armazém mostrou-se agressivo quando ‘flagrado’, gritando aos quatro vento que era amigo de uma “grande entidade do INADEC, que rasgava sempre as notificações”.

Departamento de comércio de Cacuaco já notificado

Maximino Bongue acrescentou que já deu a conhecer ao Departamento de Inspecção do Comércio do município de Cacuaco, e alerta a população a não consumir o produto em causa.

De pois da denúncia, a nossa equipa de reportagem deslocou-se ao local, tendo encontrado os produtos expirados ainda nas prateleiras