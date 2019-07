Comandante Geral ganha 15 vezes mais que a última categoria da Polícia Nacional

NJOnline | Maurício Vieira Dias

O actual salário base do comissário-geral da Polícia Nacional é 15 vezes superior a de um recruta ou alistado, categoria mais baixa da corporação, indicam dados do Decreto Presidencial que aprova o reajustamento dos vencimentos bases dos titulares de cargos de direcção e chefia e das carreiras especiais dos órgãos executivos do Ministério do Interior, apurou o Novo Jornal.

O que significa que é necessário o alistado ou recruta ter de trabalhar um ano e três meses para encaixar o vencimento base do Comissário Geral, tendo em conta que o primeiro recebe mensalmente um rendimento básico de quase 35.500 kwanzas, ao passo que o último beneficia de pouco mais de 546.500 kwanzas como salário-base.

Apesar de os reajustamentos da base salarial na Polícia Nacional terem animado, de alguma forma, os efectivos dos vários segmentos da corporação, o descontentamento continua acentuado devido às disparidades salariais entre os membros do topo da hierarquia comparativamente aos dos escalões inferiores, disse ao Novo Jornal um agente de 1.ª classe que no passado recebia um vencimento-base mensal de quase 84 mil kwanzas e agora passa a beneficiar de um aumento de 43%, tendo em conta que passa a auferir mensalmente 120 mil kwanzas.