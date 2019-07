Chefes de Estado já em Luanda para Cimeira quadripartida

Os presidentes Paul Kagame (Rwanda), Yoweri Museveni (Uganda) e Félix Tshisekedi (República Democrática do Congo) chegaram na manhã desta sexta-feira, a Luanda, Angola, para participar na Cimeira quadripartida consagrada à segurança e a cooperação regional.

No Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, avança a Angop, os estadistas, receberem cumprimentos de boas-vindas do ministro angolano das Relações Exteriores, Manuel Augusto, do governador de Luanda, Luther Rescova Joaquim, entre outras individualidades.

Em Junho último, os chefes de Estados Angola, Rwanda e RDC reuniram-se, em Nsele, a leste de Kinshasa, para abordar o fenómeno dos grupos armados congoleses-democráticos e estrangeiros que actuam neste país vizinho e criam estabilidade na região.