Asfaltagem da via do Cawango termina em Agosto

As obras de asfaltagem do troço Mercado do Cawango-Administração municipal do Dande, numa extensão de 1.220 metros, terminam em Agosto, fez saber hoje, quarta-feira o director do Gabinete provincial dos Serviços Técnicos e Infra-estruturas do Bengo, Edgar Hilário.

Iniciadas a 24 de Junho deste ano as obras, orçadas em 180 milhões de Kwanzas, compreendem a asfaltagem de duas faixas de rodagem, para suportar camiões com capacidade de transportar entre 40 e 50 toneladas, e construção de valas de drenagem e passeios para os peões.

Para a reabilitação das vias urbanas e estruturantes da localidade do Panguila, que abrange mais de nove mil e 75 metros, Edgar Hilário explicou que devido ao seu carácter de emergência foram envolvidas várias empresas com vista a garantir a celeridade das obras.

“O que constatamos hoje é a intervenção das empresas construtoras contratadas pelo governo da província, cujos trabalhos circunscrevem-se na pavimentação das principais ruas e vias estruturantes do Panguila”, ressaltou.

Referiu que, devido à emergência da empreitada e à natureza do trabalho, foi necessário envolver estas empresas para garantir maior celeridade dos trabalhos iniciados em Junho e terminam entre Agosto e Setembro deste ano.

Inserida no Programa de Investimentos Públicos (PIP), a empreitada iniciada em Junho e com término previsto para Agosto ou Setembro, visa interligar as vias estruturantes que dão acesso a todos os sectores do Panguila com a Estrada Nacional 100 (EN100), bem como facilitar a circulação dos automobilistas e transeuntes da circunscrição, principalmente na época chuvosa, assim como dar uma outra imagem a urbanidade.

O Projecto Habitacional do Panguila, inaugurado em Janeiro de 200, para acudir a população que viviam em zonas de risco na capital do país, conta com seis mil e 200 residências, distribuídas em onze sectores.