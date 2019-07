África do Sul vai implantar exército para acabar com crimes violentos na Cidade do Cabo

Reuters | Wendell Roelf

A África do Sul enviará em breve um batalhão de soldados para ajudar a polícia a acabar com a violência em áreas infestadas de gangues na Cidade do Cabo, um passo que normalmente só acontece no Natal e no Ano Novo. bairros mais pobres.

Um recente derramamento de sangue em áreas mestiças negras e coloridas, em sua maioria pobres, foi comparado a uma “zona de guerra” por uma autoridade provincial nesta semana, com cerca de 2.000 pessoas mortas desde janeiro.

As comunidades nesses distritos geralmente sofrem o impacto da violência em uma vasta área chamada Cape Flats, onde altas taxas de desemprego e abuso de drogas alimentaram a atividade das gangues.

“A Força de Defesa Nacional da África do Sul vai implantar um batalhão com elementos de apoio durante a Operação PROSPER”, disse o Ministério da Defesa em um comunicado na sexta-feira.

A implantação de várias centenas de soldados a locais de crime não identificados ocorrerá de Julho a outubro. Depois da visita do ministro da Polícia, Bheki Cele, à favela de Philippi, em Cape Flats, depois de vários assassinatos na semana passada.

Em um crime na última sexta-feira, que fez manchetes nacionais, seis mulheres com idades entre 18 e 26 anos foram assassinadas quando pistoleiros desconhecidos entraram em uma casa e abriram fogo.

No dia seguinte, outros cinco homens, com idades entre 18 e 39 anos, foram mortos a tiro e um ficou ferido em dois incidentes separados em filipinos, disse Albert Fritz, funcionário da província de Western Cape encarregado de garantir a segurança da comunidade.

“No Cabo Ocidental, 1.875 pessoas foram assassinadas apenas nos últimos seis meses. Isso significa que muitos de nossos moradores mais vulneráveis ​​da província estão vivendo em uma zona de guerra ”, disse Fritz após mais de uma dezena de assassinatos em um fim de semana no mês passado.

Conhecida principalmente por suas atracções turísticas impressionantes, incluindo a Ilha Robben e a Table Mountain, a Cidade do Cabo também possui algumas das maiores taxas de homicídios do país.

Semelhante a Los Angeles, há uma cultura de gangues entrincheirada com milhares de jovens pertencentes a gangues de rua com nomes como “Hard Living” e “Young Americans”.

Em lugares como Philippi ou Khayelitsha, a maior favela negra a cerca de 30 quilómetros do centro da cidade, dezenas de milhares de pessoas moram lado a lado em um mar miserável de barracos – casas sem número em ruas sem nome que são perfeitas para criminosos e um pesadelo para a polícia.

Mas, o desdobramento do exército, que ocorre regularmente durante a época festiva, quando o crime aumenta e os soldados recuam nas atividades normais de policiamento, não é uma solução duradoura, disseram analistas.

Gareth Newham, do Instituto de Estudos de Segurança, com sede em Pretória, disse: “É uma resposta insustentável de curto prazo a uma crise”.