Tribunal nega pedido de Tomás: Família fica sem os 20 milhões/mês

De acordo com o diário OPAÍS, o Tribunal Provincial de Luanda “chumbou”, ontem, o pedido de descongelamento parcial das contas bancárias do ex-ministro do Transporte, Augusto da Silva Tomás, que, de acordo com a sua advogada, visava evitar que os seus dependentes continuem a passar fome e a abandonar a escola.

De acordo com fontes do Jornal, os juízes da 1ª Secção da Sala do Cível e Administrativo desse tribunal, encarregue do processo no 141/19-C, declararam-se incompetentes para julgá-lo e absolveram o Estado, representado pela Procuradoria Geral da República (PGR).

Augusto Tomás é acusado de ter lesado O Estado em 1 bilião, 501 milhões, 173 mil e 202 Kwanzas, 40 milhões, 557 mil e 126 dólares e 13 milhões, 857 mil e 804 euros. Apesar de ter congelados as referidas contas bancárias, em Novembro de 2018 o DNIAP autorizou a movimentação de 13 milhões de Kwanzas no Banco Comercial Angolano para pagar os salários dos trabalhadores da empresa privada Nova Somoil, de que ele sócio.