Receitas dos Correios reduzem no primeiro semestre

A Estação Postal dos Correios e Telecomunicações da província do Bengo registou a redução de 162 mil e quarenta e um kwanzas no primeiro semestre deste ano comparativamente ao período homólogo de 2018, em que obteve 402.791 Kwanzas.

A informação foi prestada hoje, quinta-feira, à Angop em Caxito, pela responsável da instituição, Marlene António, que apontou a falta de alguns serviços, como o banco postal (inoperante há sete meses) e o fraco pagamento dos utentes dos apartados como o motivo da redução das receitas arrecadadas no primeiro semestre deste ano.

Explicou que o valor conseguido este ano é resultado da prestação de serviços e comercialização de produtos, com destaque para a exploração de internet e entrega de encomendas, envio do correio normal interno, correspondência internacional, venda de livros, impressão de documentos e arrendamento de caixas postais.

Destacou as vantagens da população aderir os serviços de envio do correio normal interno e correspondência internacional, por ser processo eficaz e célere, no máximo são cinco dias para a entrega de encomendas.

A Estação Postal dos Correios e Telecomunicações do Bengo possui 300 caixas postais, mas apenas 45 estão arrendadas com custo de 19 mil e 800 kwanzas semestralmente.

No 1º semestre deste ano, 403 clientes, maioritariamente estudantes e cidadãos de nacionalidade cubana, portuguesa e brasileira, aderirem à Estação Postal dos Correios.