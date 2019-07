RAVINA NO MUNICÍPIO DO DALA (FOTO: ANGOP)

Ravina ameaça destruir escola no município do Dala

A escola primária nº 111 do município do Dala, província da Lunda Sul, onde estudam dois mil e 527 alunos, corre o risco de desabar devido a progressão de uma ravina.

A informação foi avançada hoje, quarta-feira, à Angop, pelo soba grande da região, António Nacatenga, que teme que esta situação pode comprometer o processo de ensino e aprendizagem da escola nº 111, caso não se estanque a progressão da ravina.

Segundo o soba, ravinas ameaçam ainda destruir um lar de acolhimento de crianças, campo multiuso e residências.

Apelou, por isso, à Administração Municipal do Dala e ao Governo Provincial da Lunda Sul no sentido de envidarem esforço no sentido de estancarem as ravinas, que ameaçam destruir várias infra-estruturas sociais e, na sequência, dificultar a vida dos habitantes locais.

Por seu turno, o director municipal da Educação do Dala, Vinho Txissola, reconheceu a gravidade da situação e explicou que já existe um plano de emergência para não comprometer os estudos dos alunos da escola primária nº 111.

Fez saber que caso a situação pior, os alunos da escola primária nº 111 serão transferidos para salas provisórias de outras instituições de ensino, para terminarem o ano lectivo.

Estão matriculados nas 55 escolas do ensino geral do município do Dala 23.522 alunos, sendo que as aulas são ministradas por 347 professores.